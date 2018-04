Známá modelka přiznala vážnou nemoc: V budoucnu se nejspíš nevyhne píchání injekcí do břicha

Kateřina Votavová Super.cz

"Nemám stud, zvykla jsem si, že prsa jsou vidět. Klienti vědí, že to vynesu. Dnes jdu asi první přehlídku, kdy není nic vidět," smála se na módní show plédů, které navrhuje maminka Moniky Marešové.

Kateřina je už rok vdanou paní. Miminko zatím v plánu není. "Neřeším to, až to přijde, tak to přijde. Nereguluju to úplně, antikoncepci brát nesmím," říká. "Mám Leidenovu mutaci, antikoncepci brát nesmím. Mám náchylnost k trombóze, jde o špatnou krvetvorbu. Hormony brát nemohu. Je to nebezpečný, moje maminka ji měla třikrát. Kdybych byla těhotná, musela bych si po celou dobu těhotenství i potom píchat injekce, warfarin," vysvětluje.

"Dá se s tím žít, nejsem jediná, mám kamarádky, které to taky tak mají. Bude to v pohodě," dodala s úsměvem. ■