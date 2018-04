Nejdřív svatba, teď dítě! Leoš Mareš a jeho krásná manželka Monika chtějí miminko

Monika Marešová o těhotenství Super.cz

"Je to v plánu. Těhotná nejsem, není to teď aktuální. Ale miminko bychom chtěli," řekla Super.cz Monika. Ženy v domácnosti na mateřské s mastnými vlasy a kily navíc se u ní ale nedočkáme.

"Když ženská chce, jde všechno. Na výmluvy nehraju. Že ženská zanevře na cvičení, postavu, je umaštěná, upachtěná doma, to ne. Mít dítě je záhul, práce, samozřejmě štěstí, ale myslím si, že my ženský bychom se měly nějakým způsobem udržovat. To, že máš chlapa doma a máš s ním dítě, je to manžel, neznamená, že budeš chodit spát ve froté pyžamu," dodala s úsměvem. ■