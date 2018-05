Hereččino těhotenství scenáristé „zamaskovali“ tloustnutím. Z její dcery je dnes půvabná slečna

Jane Leeves s dcerou Isabelle Coben Profimedia.cz

Když jedna z postav populárního seriálu Frasier Jane Leeves (57) tvůrcům oznámila, že je těhotná, nebrali to jako důvod k jejímu odchodu ze seriálu. Její postavě Daphne ale těhotenství nepředepsali, Daphne tloustla.

Je tomu ale už skoro 18 let a z dítěte, které tehdy Leeves nosila pod srdcem, je dnes sedmnáctiletá slečna, která matku sem tam doprovodí do společnosti. Losangeleská premiéra seriálu Patrick Melrose s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli nebyla výjimkou.

Vedle Isabelly, o níž je tu řeč, má Leeves s manželem Marshallem Cobenem ještě mladšího syna Finna. Další děti už ne, rok po jeho narození v rozhovoru pro The Telegraph řekla: „Když otěhotníte, všechno se začne roztahovat. Vaše pánev, začnou se vám dělat mezery mezi zuby. S každým dítětem jsem měla o číslo větší nohu. Mé nohy prostě vyrostly. To vám ale nikdo neřekne, že?“ uvedla tehdy herečka s tím, že její boky a zuby se vrátily do normálu, velikost nohou zůstala. „Takže nemůžu mít víc dětí, protože bych už nikdy nesehnala pár bot.“ ■