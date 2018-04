Co na ni říkáte? Mladší sestra šlape Celeste Buckingham na paty

Zpěvačce dělala společnost sestra Carmel. Foto: Martin Kubica

Chvíli to vypadalo, že se Carmel Buckingham vydá ve šlépějích své o sedm let starší sestry Celeste (22). Studentka hudby na Belmont University v Americe si dokonce založila vlastní kapelu The House United a se sestrou nazpívala duet Gone. Nyní se ale rozhodla uplatnit i v jiném oboru.