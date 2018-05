Frejová se s dcerou potápí i slézá obrovské výšky. Nemá o své jediné dítě strach?

Kristýna Frejová o svých zdánlivě nebezpečných aktivitách Super.cz

Charitativní dražbu oblečení Red Carpet Dress si nenechala ujít celá řada známých tváří, mezi hosty se objevila i Kristýna Frejová. Ne, že by si chtěla herečka pořídit róbu Versace, kterou nosila princezna Diana, nebo kabátek Dolce & Gabbana, ve kterém dělala parádu Melanie Trump, ve skutečnosti přišla na akci pořádanou Nadačním fondem Be Charity Barbary Nesvadbové (43) okouknout tipy pro své vlastní dobročinné projekty.

„Nejsem ten typ, který je zvyklý se zdobit. Já se oblékám spíš účelně. Vzhledem k tomu, že s sebou tahám celý den na zádech bágl a lano, oblékám se tak, aby můj outfit volně navazoval na to, že dopoledne jdu lézt, odpoledne učím a večer hraju,” vtipkovala Frejová, která je nadšenou horolezkyní a takřka denně trénuje na umělé stěně. „Moje hranice se stále posouvají. Začínala jsem asi před rokem na horolezecké stěně, která se označuje 3 nebo 3+ a momentálně slezu stěny, které jsou označené 6+. Pro někoho je to malý krůček, pro mě je to obrovský skok,” popisuje své úspěchy herečka.

K horolezectví, a dokonce i k potápění přivedla Kristýna i svou dceru Rachel a nedomnívá se, že by to bylo špatně. „V těchto sportech máte vždycky svého buddyho ať už pod vodou, na skále, nebo na stěně, takže si myslím, že pokud člověk není nezodpovědný šílenec, tak v těchto sportech nespatřuji nic nebezpečného,” vysvětluje dcera Ladislava Freje (76) a Věry Galatíkové (✝69).

Nehrozí, že herečku její jedenáctiletá dcera v lezení předčí? „Zatím držím prim, protože jsem o něco delší. Dávám si ale asi rok a pak mi dá na stěně na zadek,” směje se Kristýna Frejová. ■