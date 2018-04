Jedna z těchto postav v Ulici zemře, oznámila Nova: Diváci se bouří a vyhrožují bojkotem

S jednou z těchto postav scenáristé seriálu Ulice do budoucna nepočítají. Foto: TV Nova

Televizní diváci nejčastěji tipují Roberta Bláhu, v mnoha případech to podvodníkovi a záletníkovi, zkrátka negativní postavě, i přejí.

O koho naopak přijít nechtějí, jsou Vlasta a Amálie Peškovi. Jejich možný odchod by prý byl pro mnohé fanoušky důvodem přestat seriál sledovat. Hlavně Hrušínského chtějí vídat dál.

„No ty vo*e, jestli to bude Pešek, tak vypínám navěky tv“, „Pokud nechají umřít Peška nebo Amálku, tak se přestávám dívat na Ulici“, „Bez pana Peška by to nebyla Ulice už vůbec. Byl tam od začátku, tak proč by měl odejít zrovna on?“ nebo „Myslím, že to bude Pešek... To už nebude Ulice... Pak přestávám koukat... To už nebude ono...“ zní některé z komentářů na sociální síti.

Troufne si Nova „odepsat“ tak oblíbenou postavu? ■