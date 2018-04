Kavalčík se svou těhotnou přítelkyní oslavil třetí výročí: Proč se stále nemá ke svatbě?

Tři roky spolu oslavil pár na Pradědu. Foto: archiv M.Kavalčíka

Tři roky plné lásky oslavil se svou partnerkou moderátor a muzikálový herec Michal Kavalčík (42). Svou Zuzanu, která své třetí těhotenství zvládá celou dobu bez problémů, vzal na romantický výlet na Praděd. „Moc jsme si to užili, bylo to skvělé odpoledne," svěřil moderátor, kterému to se Zuzanou stále klape.