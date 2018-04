CrockPot – pomalý hrnec, který nezklame

Šetřit při nákupu spotřebičů se nevyplatí a stoprocentně to platí i pro pomalé hrnce. Ty se objevují na trhu ve stále větším počtu a od různých, někdy i neznámých výrobců. Není divu, že se jednotlivé modely kvalitou velmi liší, i když na první pohled vypadají podobně. Jak tedy poznat ten správný pomalý hrnec? Stačí ohlídat si 5 zásadních věcí.

Jak poznat kvalitní pomalý hrnec:

Tradice znamená jistotu

CrokPot® je světová jednička v pomalém vaření s dlouhou tradicí. Hrnce značky CrockPot® využívali už před více než 30 lety hospodyně, studenti i senioři v amerických domácnostech. Odtud se obliba pomalého vaření rozšířila do Evropy a název Pomalý hrnec® CrockPot® se stal synonymem pro pomalý hrnec.

Pomalý hrnec Crock-Pot Saute - vlajková loď mezi pomalými hrnci

Více modelů o různém objemu

Ať už jde o studenta na koleji, dvojici mladých manželů anebo vícečlennou rodinu - Bionaire CrockPot® je vhodný pro každého. Na výběr je 10 typů – od 2,4 l až po novinku – 6litrový TOP model Saute! Ovládání pomalých hrnců může být digitální nebo manuální.

CrockPot - pomalý hrnec

Kamenina vhodná do trouby

Není nad to dát téměř hotovou kachničku z pomalého hrnce ještě na chvíli do trouby, aby se vytvořila zlatavá kůrka… Ale komu by se chtělo ji přendávat do pekáče? Bionaire CrockPot® má kvalitní kameninovou nádobu, ve které se vaří, ale můžete ji dát i do trouby.

Pomalý hrnec Crock-Pot 4,5 l Saute s odklápěcí poklicí

Nízká spotřeba elektrické energie

Zdálo by se, že pomalé vaření znamená velkou spotřebu elektrické energie. Pomalý hrnec® CrockPot® ji spotřebuje za hodinu asi 200 W, což je stejné jako žárovka.

Pomalý hrnec ® CrockPot ® Saute – vlajková loď mezi pomalými hrnci

Novinkou mezi pomalými hrnci je model Saute s varnou nádobou opatřenou speciálním povrchem DuraCeramic. Díky němu ji můžete postavit na jakoukoli plotýnku včetně indukční, osmahnout cibulku nebo maso. Lze ho dát i s pokličkou na zapečení do trouby. To neumí žádný jiný pomalý hrnec na trhu. Na výběr je několik velikostí – od 3,5 l po 6litrový.

Vnitřní nádobu Pomalého hrnce Crock-Pot 6l Saute lze vložit do trouby i s pokličkou

A nyní TIP navíc!

Při koupi některých Pomalých hrnců® CrockPot® nyní dostanete zajímavý dárek – další Pomalý hrnec® CrockPot® o objemu 2,4l. A další hrnce jsou nyní za velmi zajímavou akční cenu.