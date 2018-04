Tenhle herecký pár zkouší štěstí v Americe. Nikol Kouklová a Karel Heřmánek už za velkou louží napůl žijí

Nikol Kouklová Super.cz

"Já ani tak velkou roli jako on mít nemůžu, pořád ještě na rozdíl od Karla nemluvím dokonale anglicky, i když už se zlepšuju. tak mu aspoň nosím svačinky a obědy," přiznala Nikol, která s manželem zkouší s divadelní společností Prague Shakespeare Company, kde se jinou řečí nemluví, jelikož jde o mezinárodní soubor.

"Zato jsem se ale naučila řecké písně, protože k tradičním řeckým hrám patří to, že jsou doprovázené zpěvem. Za čtyři dny jsem se jich musela naučit pět. Ale jsem ráda za tuhle příležitost. Těším se na to, že se příští rok plánuje jet s touhle hrou do Ameriky turné," svěřila.

Ve Spojených státech ostatně Nikol s Karlem napůl žijí. "Napůl jsme tam, napůl tady. Musela jsem kvůli tomu dokonce odejít z divadelních představení anebo v nich mám alternace. Po tom se mi trošku stýská, ale začínám zase zkoušet na nějaké letní scény. Je to těžší kombinovat, ale vždycky to jde, když se chce," míní.

Nikol v Americe obchází konkurzy, také to zkouší v modelingu. Karel už měl i hlavní roli v nízkorozpočtovém filmu. "Takhle to jde, dokud nejsou děti. Ty do budoucna určitě plánujeme, ale baby boomu v mém okolí, kde je spousta hereček těhotných anebo porodilo, jsem zatím nepodlehla," uzavřela Nikol. ■