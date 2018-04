Místo udatného krasavce hraje starce: Pepa Vojtek získal novou muzikálovou roli

Pepa muzikály miluje. Kývnul na daší nabídku. Super.cz

Čas prostě nezastavíš. Své tom ví i rocker Pepa Vojtek (52), který se v muzikálovém světě pohybuje přes dvacet let. Místo rolí udatných rytířů mu totiž začaly do klína padat nabídky starých dědků.

„Mám na kontě tak patnáct až šestnáct muzikálů, možná to je k dvacítce. Začínal jsem Krysařem, pak třeba muzikály Gallileo, Golem, Tři mušketýři a skončil jsem u dědka Doktora Oxe. V posledních letech jsem se propracoval k rolím starců a dědků, v Času růží hraju opravdu starce, ten zbytek ať si holt užijí mladý,“ řekl Super.cz se smíchem zpěvák, který se od podzimu začne objevovat v muzikálu Doktor OX.

Zpěvák si nedávno také po letech zahrál se svou manželkou, tanečnicí Jovankou (39), na jednom jevišti. Přestože by jí nebránil, její návrat na prkna nastálo je prý ve hvězdách. „Jovanka pomáhala divadlu, protože byla krizová situace a holky nemohly. Chudák z toho měla docela nervy, ale dala to skvěle. nemůžu za ni mluvit, ale myslím si, že to byla sympatická rozlučka její kariéry s divadlem, protože už s tím nepočítala, že se vrátí zpátky. Kdyby ale chtěla, tak bych jí nebránil,“ dodal hudebník. ■