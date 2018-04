Od holčičky s ofinou po elegantní dámu: Takhle šel čas se zpěvačkou, která měla hodně blízko k Petru Mukovi (✝45)

Karya patří k vynikajícím českým zpěvačkám. Takhle s ní šel čas. Foto: Archiv Jany Feriové/Michaela Feuereislová

Právě jako Karya byla tato pěnice v polovině devadesátých let se svým megahitem Spoutaná na vrcholu popularity. V té době ovšem také zpívala s kultovní skupinou Shalom, která se skupinou Lucie patřila k nejpopulárnějším tuzemským kapelám. O pár let později začala zpívat s kapelou Žlutý pes, když v rádiích zněly jejich největší hity. Pak přišel boom muzikálů a účinkování v dílech jako Hamlet, Galileo nebo Krysař.

Na podzim minulého roku se Karya vrátila s novým albem Zůstaň, které je plné tanečních pecek. „Tahle deska vyšla po dvanáctileté pauze. S Jindrou Parmou, který je autorem hudby, jsme se průběžně potkávali. Řekli jsme si, proč něco zase nezkusit. Nejdříve vznikly dvě písničky, pak jsme začali pracovat na dalším materiálu. Trvalo to dva roky a z výsledku mám obrovskou radost,“ prozradila Super.cz Karya, která nové písničky představuje publiku.

Karya, která zpěv i vyučuje, je mámou dvou synů Honzy a Dana. A radost jí po padesátce dělají už i vnoučátka. „Jsem babičkou čtyřletého vnoučka a roční vnučky. Musím říct, že si tu roli užívám,“ prozradila zpěvačka, která o svém soukromí mluví nerada.

Na nové desce věnovala Karya písničku Kde tě mám i zesnulému kolegovi a letitému parťákovi Petru Mukovi. „Už je to osm let, co tu Petr není. Stále mi tady chybí. Měli jsme k sobě hodně blízko,“ dodává závěrem Karya, která každý rok vystupuje na vzpomínkovém festivalu Kouřimská skála, který se už léta pořádá právě na Petrovu počest. Chybět tam Karya nebude ani letos v létě. ■