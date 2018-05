Moderátorka Gabriela Lašková: Sotva porodila, už mluví o návratu na obrazovku

Gábině se po práci stýská. Super.cz

„Přiznám se, že mi Roman chybí. A i ta práce mi chybí, ale nespěchám do ní, přeci jenom Ben je teď na prvním místě a já si užívám, že mu ten čas věnovat můžu. Kromě dnešní hodiny bez něho, ale až to přijde, tak to přijde,“ svěřila Gábina, která vyrazila po delší době do společnosti. O tom, že by byla tři roky na mateřské, ale neuvažuje.

„Mluvila jsem o tom, že bych se v létě mohla vrátit,“ svěřila Super.cz moderátorka s tím, že uvidí, zda se to povede. „Teď už samozřejmě jsou takové ty myšlenky, že to léto bych si mohla ještě užít s malým a s rodinou. Uvidíme, nerada bych předbíhala něčemu, takže to necháme na Benovi," svěřila Lašková, kterou po dobu mateřské na obrazovce vystřídala Eva Perkausová (24). ■