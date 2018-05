O titul nejkrásnější Češky bojuje i tahle sexy blogerka, která má úspěšného přítele

Nicola Bechyňová během vlasové proměny Super.cz

Mezi finalistkami letošního ročníku České Miss se objevují i dívky, které už v minulosti získaly nějakou pozornost veřejnosti. Jednou z nich je například blogerka Nicola Bechyňová. „Možná by mi to mohlo pomoct, já si ale myslím, že žádná z nás nebude ve finále zvýhodňovaná nějakýma folowerama na Instagramu,” říká třiadvacetiletá Nicola, která má svůj blog It’s me Nicola.