Tady zatleskat nemůžeme: 4 nejhorší outfity posledního plesu sezóny vás buď rozesmějí, anebo vám úsměv zmrazí

Tyhle outfity moc parády neudělaly... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Návštěvníky posledního plesu sezóny jsme většinou za jejich outfity mohli jenom pochválit. Našly se ale výjimky, kterým rozhodně zatleskat nemůžeme. I když se je budeme do jisté míry snažit omluvit. Posuďte ale sami, zda si shovívavost zaslouží.

Případem číslo jedna je excentrický hudebník Varhan Orchestrovič Bauer. Svým extravagantním stylem oblékání je známý, barevných kousků má v šatníku zřejmě sto procent. Nicméně dress code plesu byl black tie, eventuálně s prvky z 20. let, jelikož Ples Prahy 1 se nesl v duchu výročí založení Československa. Zlatě vyšívané sako a motýlek doplněné zlatými botami, jimiž navíc naprosto neladil s partnerkou v květinové róbě, by ovšem odpovídaly maximálně creative black tie.

Dámy s dlouholetými znalostmi etikety Elišky Coolidge Haškové si samozřejmě považujeme. Ale právě vzhledem k jejímu věku už bychom ocenili jistou soudnost, co se oblékání týče. Její večerní róba byla střihově dokonalá až na jednu drobnost. Navíc to není první ples, kde jí znalci vytkli, že dámy v pokročilejším věku už by měly volit modely zahalující ruce.

A teď k operní pěvkyni Markétě Mátlové, která se také dostala do našeho hledáčku dam, jež to s modelem příliš nevychytaly. Své kypré tvary, proti nimž pochopitelně nic nemáme, nasoukala do modelu, který mohl být minimálně o jednu konfekční velikost větší. A o kožešinovém přehozu, který oblékla v panujícím teplém počasí, snad ani nebudeme mluvit.

Pokud jde o poslední vybraný outfit, který vynesla herečka Michaela Dolinová (54), nic moc špatného bychom na něm neviděli. Problém ovšem byl, že rudé šaty, které si Míša se svojí figurou může klidně dovolit, byly z materiálu, který se dost mačkal. A bylo to bohužel i dost vidět. ■