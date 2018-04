Známá dabérka a herečka rok po bouřlivém rozvodu: Jsem opět šťastná

Miriam Chytilová je opět šťastná. Super.cz

S Miriam jsme se potkali na křtu knihy Dvojité salto na talíři Michaely Jandruchové, kde byla spolu s kolegyněmi dabérkami, jejichž hlasy zní z úst hrdinek seriálu Přátelé, jednou z kmoter. I když i kniha řeší různé vztahové problémy, k těm svým už se moc vracet nechtěla.

„Je mi moc líto našich dcer. Sebe nelituji, byla jsem hloupá a měla jsem to řešit dříve,“ řekla loni v dubnu deníku Aha! herečka. Dnes už je bolavé období za ní.

"Jsem úplně šťastná a o problematickém vztahu už nic říkat nebudu. Psalo se o tom hodně, ale řekla bych k tomu asi akorát to, že bylo neetické to ventilovat, protože se to týkalo i dětí. A to by se dělat nemělo, protože děti nemůžou za to, že se rozejdou jejich rodiče," míní Chytilová.

"Rozvedená jsem už přes rok. Každý rozvod je zásah, ztráta rodiny hlavně pro ty děti, ale je to tak. A teď jsem šťastná," zopakovala. Dcery už má Miriam velké, mají už i svoje vlastní životy. "Oslavili jsme osmnácté narozeniny naší Marjánky, té mladší. Starší Aničce je dvacet," upřesnila Miriam. "Ale i v tom věku taková věc děti bolí. Ale holky nacházejí moc hezky cestu do života. Myslím, že jsou to krásné, rozumné, úžasné bytosti," věří.

Po mamince děvčata zdědila i lásku k umění. "Ta mladší dokonce zvažuje, že by byla herečka. I když si myslím, že na to moc nemá povahu, i když talent a krásu ano. Obě studují jazyky, jsou na rakouském gymnáziu, takže tenhle základ do života mají, dokáží překládat, mají víc možností a cestu otevřenou. Je to jejich cesta," řekla nám Chytilová.

Miriam vedle dabingu občas natáčí, byla na castingu na prázdninový letní film a také hraje divadlo. "Je to s pány Kačerem a Venclíkem. Jmenuje se to Kačer a Venclík uvádějí a jsou to takové čtené večery v Malostranské besedě a je to takový hodně artový neziskový program, ale hodně hezký," zve potenciální diváky Chytilová. ■