Režisérka Mirjam Landa přiznává, že je na herce drsná: Do psychických problémů je dostala, ale za zranění Peroutky prý nemůže

S režisérkou Mirjam Landa jsme si povídali na křtu dvojcédéčka s novým nastudováním muzikálu Krysař jejího manžela Daniela Landy (49), které vzniklo opět pod její režijní taktovkou v divadle Kalich. A pořád ji to prý nenudí. "Je to jako moje čtvrté dítě, které miluju a opečovávám," usmívala se.

"Krysaře jsem režírovala osmkrát, ale tohle představení je jiné," ujistila případné diváky Mirjam. A představení má prý pořád pod kontrolou. "Pořád sem chodím, furt zkoušíme, i když mne možná někteří nenávidí, ale myslím, že to ke kvalitě představení přispívá. Dřív se stávalo, že jsem představení dovedla k premiéře, a když jsem přišla za půl roku, tak jsem málem omdlela. Tohle už nepustím z rukou," řekla nám.

Podle našich informací právě režisérčin perfekcionismus přispěl k tomu, že si Milan Peroutka (28), jenž v Krysaři účinkoval, úplně odrovnal nohu s přetrhanými vazy, s nimiž je momentálně v rekonvalescenci po operaci. Měla ho jako Štěpána přimět k tomu, aby skákal se zraněnou nohou na jevišti v rámci předepsané choreografie. Mirjam to ale vyvrací.

"Není to pravda ani to není fér. Přišel před představením s tím, že má špatnou nohu. Řekla jsem, že s tím měl přijít dřív, a my mohli zajistit třeba Romana Tomeše, se kterým se alternuje. Říkal, že to nějak dá, a v zákulisí jsme zkoušeli, jak to může dát, aby se mu nic nestalo. A to, že se pak něco stalo, tak to asi tak nedal a nemám k tomu už co říct. Já to považuju za jeho chybu," vysvětlovala Mirjam.

Nás pochopitelně zajímalo, zda to byl jediný případ, kdy se něco takového stalo. "Možná jsem někdy dostala nějaké lidi do psychických problémů, to přiznávám, ale o tom už dál nevím," krčila rameny, že netuší, zda se její herci museli uchýlit třeba k odborné lékařské pomoci, co se jejich psychiky týče.

Dál už jsme tuto tematiku raději nechali být a uchýlili se k plánům na další Mirjaminu práci. Opět bude spolupracovat s manželem na připravovaném projektu Odžito. "Funguje nám to dobře a já v tom hraju takovou vedoucí roli," upřesnila. Na žádný vlastní projekt se nechystá. "Stačí, že se snažím zvládnout děti. Myslela jsem si, že až budou větší, bude to lepší a ne horší. A zatím to tak nevypadá," uzavřela. ■