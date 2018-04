Muzikálová kráska trénovala na roli nevěsty: Ze žádosti o ruku se ale vyvlékla

Radka Pavlovčinová se ve stavebkách jenom fotí. Super.cz

Zapózovat ve svatebkách na fotku, to ano. Ve skutečnosti je ale muzikálová kráska Radka Pavlovčinová spíš nevěstou na útěku. Na focení pro návrhářku Debbie Brown nám prozradila, že o svatbu vlastně moc nestojí, i když jí to ve svatebkách sluší.

"Kdysi dávno už jsem se málem žádosti o ruku dočkala. Věděla jsem, že se k tomu schyluje, a tak jsem tomu zabránila," svěřila. Radka je zadaná, ale toho, že by si ji chtěl přítel brát, se zatím nebojí. "Nevidím mu do hlavy, ale snad ne. On ví, že jsem v těchto věcech dost rezervovaná a nehrnu se do toho," věří. "Ze svatby a oficiálních svazků mám respekt. Vážím si tradice a trend, kdy se berete a rozvádíte, ani nemrknete, jak to dnes všichni berou na lehkou váhu, mi není vlastní," řekla Super.cz.

Radka je věřící, proto jsme si říkali, že se chce držet manželského slibu v kostele, v němž zní, že pár bude spolu v dobrém i zlém, dokud je smrt nerozdělí. "Nemuselo by to být v kostele, protože zase s některými církevními zákony nesouhlasím. Ale mám v sobě to, že manželství by mělo být jen jednou a navždy. Bylo by to hezké," uzavřela. ■