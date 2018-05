Tato štíhlá figura ji stála rok a půl dřiny: Oscarová hvězda promluvila o depresích z přibírání

Charlize Theron Profimedia.cz

Nabraná kila si pochopitelně nechtěla nechat, takže jen co natáčení skončilo, naběhla do posilovny. Hubnutí nešlo snadno, herečka v jednom rozhovoru přiznala, že ji to stálo skoro rok a půl dřiny, než se dostala zpět na původní váhu.

A byly to i nervy. Při nabírání, i při shazování. Poprvé ve svém životě prý čelila depresím. „Jedla jsem hrozně moc zpracovaného jídla a pila limonády plné cukru,“ trápilo Theron, která se ale s nabíráním nepotýkala ve své kariéře poprvé.

Kalorie do sebe cpala i kvůli filmu Zrůda, za který nakonec získala Oscara. Jenže to bylo před patnácti lety. „Tělo je ve 27 letech jiné než v třiačtyřiceti. Teď jsem měla strach, říkala jsem si, že to (hubnutí - pozn.) trvá nějak dlouho,“ vyprávěla s tím, že po Zrůdě to šlo hladce. „Stačilo vynechat svačinu a bylo to,“ dodala herečka.

Theron je sama matkou dvou dětí, které si adoptovala, syna Jacksona (6) a dcery August (3). „Malá byla přesvědčená, že mám v břiše miminko,“ smála se. ■