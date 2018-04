Slova plná bolesti: Hvězda Kameňáku Václav Glazar trpí samotou

Herec na tom není zdravotně dobře. Foto: Miloš Schmiedberger pro Vánoční Kameňák

Herec, kterého proslavila role matky představené a následně i mafiána Karla ve čtyřech Kameňácích, se už několik let potýká s vážnými zdravotními problémy. Václavu Glazarovi (65) se dostatečně neokysličuje mozek, a musí tak být 24 hodin denně napojen na kyslíkový přístroj. K tomu si ve svém bytě, kde žil sám, přivodil zranění. Upadnul a rozdrtil si bederní obratel a kyčel. Známý herec tak musel být převezen do LDN v Kralupech nad Vltavou, kde je pod neustálým dohledem.

„Mám dnes teplotu, moc mi není dobře, odpočívám,“ svěřil se Super.cz herec, který v zařízení trpí. „Nemám si s kým promluvit, sestřičky jsou tady moc hodné, starají se o mě, ale nemají tolik času. Jsem sám a potřeboval bych si povídat,“ svěřil zoufale Glazar, který se už do svého bytu, jenž byl pro něho nebezpečný, vrátit nemůže.

„Rád bych byl v nějakém domově u Prahy, nevím, zda to půjde zařídit. Snad ano,“ prozradil nám herec známý z filmů režiséra Zdeňa Trošky (64). „Zdeněk za mnou nebyl, ale určitě přijede, jinak mě nikdo nenavštěvuje, moc mě to trápí,“ dodal smutně Glazar, který by rád s někým prohodil alespoň pár slov, samota ho totiž ubíjí. ■