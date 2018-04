Čerstvá maminka Gabriela Lašková: Takhle to moderátorce sluší tři týdny po porodu

Gabriela vyrazila poprvé po porodu do společnosti. Super.cz

Úsměvy na všechny strany a skvělá nálada. Moderátorka primáckého zpravodajství a Česká Miss 2013 Gabriela Lašková (28) se po narození syna cítí skvěle a poprvé od porodu vyrazila mezi lidi. „Hormony mi dávaly zabrat asi nejvíc, ani ne tak to mateřství, ale jinak si to užívám, cítím se moc dobře. Sice se necítím úplně klidná, protože tady Benouška nemám a je teď v kočárku a spinká,“ řekla moderátorka na otvíračce obchodu s dětským oblečením.

Přestože to není ani měsíc od chvíle, kdy přivedla na svět malého Benedikta, už se rozmluvila o dalších dětech. „Porod byl krásný, nezabíhala bych do detailu, ale strašně ráda na to vzpomínám i teď a myslím, že vždycky budu, a doufám, že si to zopakuju. Přála bych si, aby měl Ben sourozence, ale nemluvím o tom, že by to bylo teď aktuální,“ svěřila Super.cz Lašková, která rozhodně nebojuje s poporodními kily.

„Myslím, že jsem nabrala 14 kilo ve finále a jde to dolů postupně. Kojím, a to mi to usnadňuje. Na váhu jsem se podívala, když jsem přijela z porodnice, ale od té doby jsem se nevážila. Necháme to na těch džínech, až mi zase budou, tak budu spokojená, ale nikam nespěchám,“ dodala Gábina a spěchala za svým malým synkem, kterého jí zatím hlídala kamarádka. ■