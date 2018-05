Svérázný recept na nespavost: Lídr kapely Doctor P.P. si dává před spaním tři lahve šampaňského

Petr Pečený šampaňské používá místo prášků na spaní. Super.cz

Lídr kapely Doctor P.P. je mužem mnoha tváří. Kromě toho, že vystupuje jako zpěvák, má právnickou kancelář a hodně času věnuje i svému velkému koníčku, jímž je francouzské šampaňské. Dvakrát do roka zamíří Petr Pečený do Remeše na setkání s místními vinaři, kdy si vybírá na degustacích ty nejlepší bublinky.

"Už jsem tady možná podvacáté," svěřil nám, když jsme jej na jeho poslední cestě doprovázeli. "Hraju rokenrol, k tomu nějaké pití patří. A pivo a zelená, jak zpívají naše spřátelené Tři sestry, mě už neuspokojovaly. Nejdřív jsem šampaňské začal pít já, pak právě Magor ze Tří sester, a ten vymyslel, že ho začneme vozit k nám, nejdřív pro kamarády. A pak se nám to nějak rozšířilo," vyprávěl nám Pečený. "Takže tenhle koníček provozujeme už sedm let," dodal.

"Původně jsme měli ideu, že když to víno nakoupíme, tak ho při nejhorším vychlastáme. Takže vlastně nemůžeme prodělat," smál se. "Ne, že bych někoho vyzval, aby mě navštívil, ale doma mám asi pět set lahví ve sklepě, takže by to mohl být pořádný mejdan. Sám bych to do konce života asi ani nevypil," míní.

A kolik tedy dokáže vypít za večer? "Dám si ty tři lahve, a když si ráno v jedenáct měřím promile, tak jsem čistý. Ale to mám jenom se šampaňským. S vínem to ale trvá až do tří, čtyř odpoledne. Takže můžu těm starším, jako jsem já, pár lahví šampaňského před spaním jenom doporučit," uzavřel. ■