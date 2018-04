Češka, která je pátou nejkrásnější dívkou světa, slaví další úspěchy: Její tělo v bikinách bude lákat do thajského ráje

Nikola Uhlířová bude fotit pro thajský turistický ruch Foto: archiv Miss Grand International

"Protože se na 3. největší světové soutěži krásy Miss Grand International 2017 probojovala mezi TOP 5, poletí Nikola s dalšími čtyřmi vítězkami z Peru, Venezuely, Filipín a Portorika do Thajska, kde budou dívky natáčet spoty pro úřad pro turistický ruch," pochlubila se Táňa.

"Soutěž Miss Grand International všem vítězkám hradí jak letenky, ubytování, stravu, tak i výplatu za natáčení pro turistický úřad, což je pro mladé dívky velká věc, uspět v národní soutěži doma, poté uspět na světové soutěži, a jet tak znovu do světa, kdy to celé hradí světová soutěž, a ještě dostane finanční odměnu. Jsme velmi rádi a šťastni, že nám každoročně naše vítězky vozí domů do Česka úspěchy a jsme hrdí, že naše krásné české dívky jsou konečně opět úspěšné ve světě," dodala Táňa.

Té nyní posledním castingem, který proběhne ve čtvrtek v Praze, končí další etapa aktuálního ročníku soutěže. Moderovat bude Jakub Kotek, jako na všech castinzích zazpívají Adam Mišík a Adéla Částková a v porotě vedle Taťány Makarenko usednou všechny čtyři aktuální vítězky Miss Czech Republic Kateřina Kasanová, Kristýna Langová, Daniela Zálešáková a Veronika Volkeová i další známé tváře.

"Letošní rok bude neuvěřitelných cca 90 semifinalistek. K dnešnímu dni přišlo 3985 přihlášek k ročníku 2018 a jsme velmi rádi, že se naše Miss těší takovému zájmu dívek. Semifinále, z něhož nakonec vzejde deset finalistek, tak bude probíhat ve dvou dnech, 12.-13. května v Praze, abychom měli dost času vybrat ty nejlepší," uzavřela Táňa. ■