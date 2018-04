Blonďatá hvězda Dětí ráje má první miminko: Tohle je její holčička

Petra Peterová porodila Foto: archiv P. Peterové

"Jsi největší zázrak našeho života, Tinuško, jsi náš dar z nebes. MILUJEME TĚ. Tvoje maminka a tatínek... Tatínku a tobě děkuji za lásku, něhu a největší oporu během porodu. Přála bych si vykřičet do světa, jak moc tě miluji a jak báječný muž jsi," připojila status ke snímku.

Petra ovšem dlouhou mateřskou dovolenou neplánuje. Už po prázdninách by se ráda vrátila do práce, konkrétně opět do Dětí ráje, které čeká v říjnu a listopadu halové turné, a poté se budou vracet do domovského Boby centra v Brně. ■