Exmanželka Petra Rychlého přiznala výživovou poruchu: Dietami si zničila metabolismus a odešla jí štítná žláza

Pavla Vojáčková Rychlá křtila s kolegyněmi z dabingu knihu o arorexii. Michaela Feuereislová

"Byly to krásné doby, kdy jsme se ještě ve studiu všichni potkávali, nedabovali jen samostatně své repliky, jak je to teď. Bylo to tvořivější, mohli jsme si dialogy na místě ještě upravovat. Kontakt s kolegou je lepší, než když je tam člověk sám," shodly se dámy. "My se Stáňou během natáčení porodily děti," doplnila Miriam. "Já se zase stihla rozvést," dodala Pavla, která byla tehdy vdaná za kolegu Petra Rychlého (52).

"A hlavně jsme se opravdu staly přítelkyněmi, což trvá spoustu let," doplnily dabérky, které po křtu čekaly ještě další dva společné dny, protože odjížděli do Děčína na memoriál Rosti Čtvrtlíka, dalšího kolegy z dabingu Přátel, kde byly v porotě studentské recitační a herecké soutěže.

Jak už jsme zmínili, s herečkami jsme probrali i téma knihy, jejíž autorka čtivou formou popisuje, jak se její hrdinka s mentální anorexií potýkala. Figura, štíhlost a s ní občas spojené zkušenosti s nejrůznějšími dietami jsou i častým problémem hereček, o nichž se, na rozdíl od prostředí modelingu, moc nemluví.

Miriam by prý trochu shodit potřebovala, protože maličká dabérka už se nevejde do velikosti třicet čtyři, ale nosí třicet šestku. Stáňa má štěstí a štíhlost jí nadělila příroda, i když už si také nemůže naložit pět knedlíků. Problémy ale přiznala Pavla. "Já s tím bojuji celý život a taky jsem byla nemocná. Od dvaadvaceti jsem váhu přehnaně řešila. Odešla mi štítná žláza, protože jsem držela příšerné diety a zkazila jsem si metabolismus. Byla to hrozná hloupost, co jsem jako mladá dělala," svěřila nám. ■