Slovenský herec Andrej Hryc: Promluvil o těžkém odchodu filmového režiséra Juraje Herze (✝83)

Slovenský herec Andrej Hryc (68) byl první, který o úmrtí režiséra Juraje Herze (✝83) informoval, a jeho odchod velmi těžce nese. Přestože na poslední rozloučení, které probíhalo v rodinném kruhu, dorazit nemohl, za režisérovou dlouholetou partnerkou Martinou Hudečkovou (54) přijel. „Byl jsem zaneprázdněný, měl jsem práci v Bratislavě. Ale byl jsem den před tím za Martinou v Praze, ukazovala mi, kde byla postel Juraje a tak. On nechtěl, aby ho lidi navštěvovali, protože byl v žalostném stavu,“ řekl nyní herec.



Juraj Herz odešel začátkem dubna po několikaměsíční těžké nemoci. Na podzim loňského roku ho totiž po vleklých zdravotních potížích postihla mozková ataka. „Myslím si, že smrt pro něho osobně byla vykoupením. Seděli jsme s Martinou na balkóně a tam jsme pili vínko a vzpomínali na něho. Je mi velmi smutno, že odešel, a je mi smutno, že odešel takovým způsobem, on si to nezasloužil,“ prohlásil Hryc. Slovenský režisér byl v posledních měsících odkázán na lůžko a celodenní péči své partnerky Martiny.



Sám Andrej přiznal, že v takovém zdravotním stavu by rozhodně umírat nechtěl. „Mě to velmi zasáhlo ten jeho odchod, on si ten odchod takhle nepředstavoval. A já se toho teď přímo děsím, určitě bych to nechtěl. Dokonce jsem říkal svojí dceři a mojí ženě, že kdyby se mi něco podobného stalo, aby mě ani neresuscitovali, prostě k čemu,“ dodal smutně Andrej, kterého jsme potkali na tiskové konferenci nového muzikálu Doktor OX, ve kterém si zahraje. ■