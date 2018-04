Vnadná hvězda Ulice Aneta Krejčíková: Poprvé se pochlubila těhotenským bříškem

Herečka čeká svého prvního potomka. Super.cz

„Ze začátku to bylo asi nejhorší, protože mi asi chvíli trvalo, než jsem se s tím srovnala psychicky i fyzicky, a teď už je to dobrý. Jakmile jsem se přehoupla do toho druhého trimestru, tak jsem se vyklidnila,“ svěřila Aneta, která má teď hormony jako na houpačce. „Ale je pravda, že co se týče emocí, že když něco prožívám, tak je to jako víc,“ dodala Krejčíková, která stále točí nekonečný seriál Ulice a pracovat hodlá až do konce sezóny, na mateřskou tak nastoupí během léta.

„Chutě mám velký, především na sladké, to jsem měla vždycky, ale teď mi přijde, že jsem ztratila trochu vůli. Miluju ovoce, moc nejím maso a přibrala jsem deset kilo a je to paráda,“ řekla se smíchem Super.cz Aneta na otvíračce luxusního butiku s dětským oblečením. Tady také potkala svou seriálovou kolegyni Terezu Vítů (25), která v březnu rovněž přiznala, že je v jiném stavu. Těhotenství na ní ale v porovnání s Anetou zatím příliš vidět není. ■