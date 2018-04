Kazma zveřejnil video z fingované autonehody: Vyděšený Leoš Mareš se málem zhroutil!

Jak Kazma napálil Mareše? Mrkněte na video! Video: Facebook K. Bartoška

Podle vyděšeného Leošova výrazu to vypadá, že Kazmovi skutečně skočil na špek a nebyl s ním vůbec dopředu domluvený. Samotný moderátor navíc jakoukoliv domluvu ve středu ráno rezolutně popřel.

Samotný Kazma prostřednictvím lsti donutil Mareše zacouvat s nabouraným autem, čímž prý Mareš prohrál svou sázku o luxusní ferrari, která spočívala v tom, že nesmí řídit jiný vůz než trabant. Kazma se prý celou fingovanou autonehodou snažil upozornit na to, že řada lidí od nehody zbaběle ujede.

„U dopravní nehody zastaví jen jeden člověk z deseti. Jsme rádi, že se Leoš Mareš stal nevědomky ambasadorem všech těch, kteří by zastavili. Stejně jako se TV Prima před rokem nevědomě stala ambasadorem všech lidí s Tourettovým syndromem. Zapamatujte si má slova. Osvěta je totiž v tomto příběhu to důležité. A to je jen malá část skládanky, které se Leoš Mareš stal součástí. Příběh pokračuje. Možnost ho dopsat, teď máte i vy. Pravidla sázky byly jasně definovány,“ řekl Kazma. Vyhrané ferrari chce věnovat na dobrou věc.

Mareš si ale myslí, že sázku neprohrál. „Kazma se po již zmiňované, fingované tragické dopravní nehodě se mnou opravdu během pondělka ještě dvakrát sešel, aby mě přesvědčil ke spolupráci na jeho show. Podle něj jsem sázku o ferrari prohrál. Já si to nemyslím,“ míní moderátor. A co si myslíte vy? Hlasujte v anketě pod článkem. ■