Má prsty ve fingované autonehodě? Leoš Mareš popřel, že by se s Kazmou domluvil!

Leoš Mareš prý s Kazmou nebyl vůbec domluvený... Video: Instagram L. Mareše

Moderátor Leoš Mareš (42) rázně popřel, že by se s internetovým mystifikátorem Kazmou předem domluvil na fingované autonehodě .

„Včera se objevil názor, který mě zcela šokoval. A proto si myslím, že je potřeba ho okamžitě rezolutně odmítnout. Ten názor zněl, že jsem o připravované akci Kazmy s fingovanou nehodou dopředu věděl a že jsem se dokonce podílel na tvorbě tohoto námětu. Přijde mi toto tvrzení přímo absurdní. Je to nesmysl a pitomost. O žádné připravované akci jsem nevěděl,“ odmítl všechny spekulace Mareš s tím, že Kazma se s ním později pokusil domluvit.

„Kazma se po již zmiňované fingované tragické dopravní nehodě se mnou opravdu během pondělka ještě dvakrát sešel, aby mě přesvědčil ke spolupráci na jeho show. Podle něj jsem sázku o ferrari prohrál. Já si to nemyslím,“ dodal moderátor.

Mareš uzavřel začátkem dubna bláznivou sázku, která spočívala v tom, že bude až do svého velkolepého koncertu v O2 areně jezdit v trabantu. Jakmile by ho někdo nachytal v jiném voze, Mareš by mu musel odevzdat své luxusní ferrari.

Leoš sázku striktně dodržoval a opravdu jezdil jen v trabantu (dokonce i na ples), dokud nepřišla Kazmova podpásovka. Ten na Mareše nastražil autonehodu a pomocí najatých herců, kterým nic netušící Mareš pomáhal po autonehodě, donutil Mareše s havarovaným vozem zacouvat. A právě proto podle Kazmy Leoš sázku prohrál a musí mu věnovat svůj luxusní vůz. ■