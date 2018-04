Muzikálová zpěvačka promluvila: Nejdřív vyhazov z divadla a teď přišel rozchod s otcem dítěte

Zpěvačka zůstala s malým Nathanem sama. Michaela Feuereislová

Ještě nestihla ani oslavit první narozeniny svého syna Nathana a už má oči pro pláč. Herečka a zpěvačka Eva Burešová (24) zůstala na svého syna sama. „Je to pravda. Jsme s partnerem od sebe. Těžko se mi o tom mluví, je to poměrně čerstvé, asi tak čtrnáct dní, co jsem s Nathánkem sama,“ svěřila se Super.cz Burešová.