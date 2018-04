Je to celé jeden velký podvod? Kazmova vymyšlená nehoda a podfuk na Mareše vzbuzuje řadu otázek

Kazma ušil boudu na Mareše? Možná bylo všechno jinak... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Herminapress

Mareš se přitom před měsícem vsadil, že pokud ho někdo uvidí v jiném voze než v trabantu, věnuje mu své luxusní ferrari. To by teď mělo patřit Kazmovi, protože Leoš skutečně na chvilku jel v jiném voze, protože si myslel, že zachraňuje lidský život. Ve skutečnosti se ale jednalo o Kazmova údajně najatého herce.

Zatímco Kazma to na sociální síti pěkně schytal, Mareše fanoušci vynášejí do nebes. Objevily se však i názory, že je celá kauza jednou velkou mystifikací! I sám Kazma na sociální síti leccos naznačil, čehož si všimli i fanoušci. „Je to fejk. Kazma přece na instastories řekl, že něco vyvedli a už brzy uvidíme co. Kdyby to byl reál, byl by z toho dost průšvih a pochybuji, že by vydal díl, aniž by byl nějak rozumně ukončen, tedy že by nenesl nějaký odkaz a Leoš by s tím nesouhlasil. Podle mě se dohodli, že auto vyhrál a výtěžek z jeho prodeje půjde na nějakou organizaci. To ale nemění nic na tom, že způsob provedení je dost střelený. Ale reálný určitě ne, na to dám krk,“ napsal jeden z komentujících.

A přidal se další: „Prosím, řekněte, že si děláte oba s Kazmou srandu a bude to hezký video o tom, že mají lidé při nehodě pomáhat i když jim jde o auto! Lidskej život nad ferrari. Fakt prosím,“ nechtěl jiný fanoušek uvěřit tomu, že by se Kazma snížil k vymyšlení nehody.

V diskusích se ale většina fanoušků shodla na tom, že to Kazma opravdu přehnal a o pozadí kauzy se vůbec nezajímali. „Hazardovat s lidským životem a dělat si z něčeho takového srandu je dost ubohý,“ napsala například Andrea a v podobném duchu se nesly další stovky komentářů pod Leošovým tklivým statusem.

A co si myslíte vy? Je celá kauza jen Kazmovou a Marešovou mystifikací nebo má Leoš opravdu důvod ke zlosti? ■