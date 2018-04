Prohrál Mareš sázku o luxusní bourák? Kazma si vymyslel drsnou autonehodu a ušil na Mareše pěknou boudu!

Kazma napálil Leoše Mareše

Moderátor Leoš Mareš (42) se nechal nachytat od známého mystifikátora Kazmy! Jak jsme vás už několikrát informovali, Mareš uzavřel začátkem dubna bláznivou sázku , která spočívala v tom, že bude až do svého dnešního velkolepého koncertu v O2 areně jezdit v trabantu.

Jakmile by ho někdo nachytal v jiném voze, Mareš by mu musel odevzdat své luxusní ferrari. Leoš sázku striktně dodržoval a opravdu jezdil jen v trabantu (dokonce i na ples), dokud nepřišla Kazmova podpásovka.

Leoš Mareš byl svědkem autonehody, kterou se zachmuřeným výrazem ve tváři popsal na svém Instagramu.

„Celý smysl sázky s trabantem byl, že musím jezdit měsíc jen v trabantu, a když mě někde uvidíte podvádět, tak dostanu trest. Kazma to viděl jinak. Nafingoval nedaleko mého domova tragickou dopravní nehodu, která vypadala až neuvěřitelně skutečně. Pán zaklíněný kmenem v sedadle chroptěl, jeho paní měla na telefonu záchranou službu. Když jsem se snažil pomoci, prosila mě, abych zkusil autem o pár centimetrů couvnout a zachránit pánovi život. Poslechl jsem,“ svěřil se Mareš.

Aby paní pomohl, musel tedy v jiném voze zacouvat a v podstatě tak sázku prohrál. „Kazma to natočil a celý dnešní den se mě snažil přimět ke spolupráci a spoluvytvoření nové epizody jeho show. Podle něj jsem sázku o ferrari prohrál. Já si to nemyslím,“ říká Mareš.

Luxusní ferrari by tak teoreticky mělo být majetkem Kazmovy One Man Show. A co si myslíte vy? Prohrál Leoš Mareš sázku, nebo ne? ■