Gay z Účastníků zájezdu je po rozvodu opět šťastný. Má novou dívku a stěhují se do bytu na hypotéku

Právě kvůli hypotéce si neužije volné léto tak, jak je zvyklý. "Není zbytí, musím to miminko, hypotéku, živit, takže budu hrát v divadle i přes léto. Mám třiadvacet představení za prázdniny. Ale pak odjedu na třináct dní na Bali jako každý rok, už posedmé, a pak na týden na jachtičku," nebude vyloženě trpět Nosek. "Vím, že to zní trochu debilně. Ale já fakt dřu přes celý rok, a prázdniny jsem míval pět týdnů. No a vzhledem k té hypotéce, abych se jí co nejdřív zbavil, budu radši hrát," upřesnil.

"Pořídil jsem si byt na Zličíně, autem je to půl hodiny do centra a kdybych chtěl na metro, tak je to kilometr pěšky. Hned za touhle novostavbou už je cedule, že končí Praha," svěřil, kde nyní žije. Zatím tam bydlí sám, ale dlouho už to tak nebude. "Budu tam bydlet s dívkou. Jsme spolu půl roku. Tak snad to vyjde. A když ne, tak se zase odstěhuje," smál se Míra, s nímž jsme probrali i přípravu figury do plavek. Jak na tom Míra je, se podívejte v našem videu. ■