Do plavek už nehubne a diety nedrží. Eva Decastelo vyřešila přípravu na léto svérázně

První pořádnou beach párty si moderátorka Eva Decastelo (39) užila na upraveném parkovišti a hale poblíž nádraží Praha-Bubny. I tak to ale mělo grády. Dost se popíjelo, byl navezený písek i palmy, a hlavně papoušci, s nimiž se mohli hosté vyfotit.

Evě dokonce přistálo na focení hned pět opeřenců, kteří se při rozhovoru pořádně pronesli. Jak se cítila s ptáky na obou rukou? "Co na to říct, jsem vdaná a všechno to doma vysvětlím," smála se moderátorka.

Když jsme byli na plážové párty, samozřejmě jsme se dostali k hubnutí do plavek. "No, jak jste si všimli, volím oblečení volného střihu. Koupila jsem si plavky, které jsou těsně pod prsa, a jsou stahovací. A k tomu push up podprsenka. Jsou boží," svěřila.

"Pořád jsem řešila, že ten celek docela jde, ale nemám zpevněné břicho, a ani ho nehodlám zpevňovat, hubnout nebo cvičit, protože mě to nebaví. Stahovací kalhotky to vyřeší, takže jsem na léto připravená," uzavřela. ■