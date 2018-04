Místo krve po výletu mezi francouzské vinaře kolovaly Andree Verešové v těle bublinky: I tak byla nádherná

Andrea Verešová ochutnávala šampaňské v kraji jeho původu Super.cz

"Šampaňské samozřejmě znám, ale spíš ty komerční přislazované značky. Byla jsem překvapená, kolik je tady odrůd a značek, navíc jsem měla možnost poznat i ty bio, bez přidaného cukru a bylo to fantastické. Nadchl mě i večírek doma u jednoho z vinařů. Hrála muzika, bylo domácí občerstvení, nikdo mě neznal a bylo to strašně přirozené a fajn," svěřila modelka.

Užila si ale i degustace, které vlastně probíhaly v jednom kuse, od dopoledních hodin až do pozdního večera, ať už na oficiálním festivalu šampaňského, tak u jednotlivých vinařů, kam ji vzali pánové Petr Pečený a Tomáš Doležal, muzikanti, kteří do Česka šampaňské dovážejí, a Andrea se stala jejich tváří.

"Cestuji často, dostanu se do různých společností, ale tentokrát to bylo velice milé, sympatické, v příjemném prostředí. Lidé byli velice bezprostřední, na nic si nehráli," mínila Andrea, která ocenila, že se nemusela nijak hlídat. "Už se snažím si to nepřipouštět ani u nás. Ale příjemné, že k vám lidi nepřistupují s nějakými předsudky, nekritizují vás, nehodnotí, neřeší. Užila jsem si být sama sebou," uzavřela. ■