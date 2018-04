Miluje vaše kočka nebo pes sedačku? Ochraňte ji

Proměna během 5 minut

Proměna sedačky v novou je s napínacím potahem velmi snadná. Zvládnete to sami během 5 minut. Je to stejně jednoduché jako si obléknout tričko. Velmi snadná je i údržba potahů. V případě ušpinění je stačí sundat a dát do pračky vyprat. Už nemusíte mít strach o čistotu sedačky. Napínací potahy ochrání sedačku i původní čalounění před chlupy, nečistotami, ale i drápky. Kromě majitelů zvířecích mazlíčků si potahy pochvalují také rodiny s malými dětmi, kde o nehody na sedačce také není nouze.