Vdávala se v devátém měsíci a vypadala jako meloun: Eva Decastelo chce obřad zopakovat v sexy svatebkách

"Za rok oslavíme s manželem desáté výročí, a když jsem viděla, že není tak hrozné znovu v bílých šatech stát, tak bych hrozně ráda tu svatbu ještě zopakovala. Už jsem psala manželovi i esemesku že bychom si mohli svatební slib zopakovat, ale už jsou to tři hodiny a ještě mi neodpověděl," smála se moderátorka.

Šaty, které jí návrhářka vybrala, byly dost sexy. Průsvitný vršek odhaloval její ňadra. "No to je pravda, ale my ženy to máme všechny stejné, tak proč se tím úplně stresovat. Vzhledem k odhaleným zádům se podprsenka obléknout nedala. A přelepky jsem sice jednou na sobě měla, ale vypadá to tak děsivě, že radši ať jsou vidět bradavky," uzavřela Eva. ■