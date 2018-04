Že se celebrity a známé osobnosti o sebe musí starat, protože je vídáme často na televizních obrazovkách, asi není nic, co by někoho překvapilo. A kde jinde začít než u postavy. Jak tedy zhubnout rychle a jednoduše? Ti slavní to vědí zase jako první.

Michal David s Bendovou a Nývltovou na liposukci: tajemství, co vězí za novou vlnou hubnutí celebrit Foto: Klinika YES VISAGE

Hit světových celebrit se šíří i v Česku jako lavina. Je jím liposukce, kterou ve velkém podstupují i naše celebrity. A proč? Tato liposukce je totiž jednoduchá, s rychlými výsledky a nevyžaduje ani pobyt na klinice ani dlouhou rekonvalescenci. V tajném jazyku celebrit to pak znamená, že je to liposukce snadno utajitelná a pro paparazzi těžko vystopovatelná. Důkazy prostě chybí. Jak se ta či ona celebrita tak rychle dostala do šatů o 3 konfekční velikosti menších, pak můžeme jen spekulovat. Těmi, o kterých víme, jsou i populární hitmaker Michal David, herečka Alice Bendová či zpěvačka Kamila Nývltová.

„Kde už nepomůže cvičení, tam prostě pomůže odborník. A ani mne to nijak nevyřadí z pracovního hereckého maratonu. Navíc tato klinika je na tvarování postavy k lepšímu tím největším odborníkem u nás, tak proč váhat," prozradila Alice Bendová. Je tomu skutečně tak, moderní laserová liposukce SlimLipo, kterou na Klinice Yes Visage provádí, není jen účinná, ale také je zákrokem ambulantním a nevyžaduje ani žádnou hospitalizaci, ani dlouhou rekonvalescenci. V podstatě již druhý den můžete fungovat. Právě být nejen hubenější, ale vrátit se rychle zpět před kameru, to je pro mnohé celebrity velmi důležité. To ale zdaleka není jediná výhoda, proč je laserová liposukce SlimLipo nejpopulárnější liposukcí.

„Zprvu jsem se obával a nechtěl si liposukci připustit, ale skutečně se zde nejedná o žádné drsné vypumpování tuku z těla, ale o elegantní a šetrný zákrok, který jsem potřeboval,” prozradil k liposukci podbradku zpěvák Michal David. A jeho slova potvrzuje i muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová, která vlastním přičiněním zhubla patnáct kilo, nicméně některým partiím potřebovala pomoct: „Po radikálním úbytku váhy mě trápily zejména problémové oblasti bříška a boků, proto jsem se rozhodla podstoupit liposukci břicha a boků. A jsem moc spokojená s výsledkem i nynější postavou.“

Další pozitivní předností je pak funkce samotného laseru v liposukci SlimLipo. Liposukce „vysaje" tuk a laser nejen že zaručuje přesnou manipulaci, šetrnost a minimalizuje tvorbu modřin a otoků, ale hlavně také snadněji přilne pokožku v ošetřované oblasti zpět, zpevní ji a vypne. To ostatně potvrzuje i přední odborník na liposukce MUDr. Tomáš Paduch: „Působení laseru řadí tuto liposukci mezi nejmodernější a nejšetrnější liposukce současné estetické medicíny. Touto liposukcí lze kromě klasických partií jako bříško, boky, zadek či stehna řešit například i menší partie jako povislé paže nebo podbradek či dvojitou bradu."

