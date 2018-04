Zpěvák Milan Peroutka po operaci: Řeší další nepříjemný problém

Zpěvák má za sebou chirurgický zákrok. Michaela Feuereislová

Několik měsíců ho trápily bolesti kolene, ve kterém si zpřetrhal vazy. S tím je teď ale konec. Milan Peroutka (28) má týden po operaci, kdy mu lékaři udělali plastiku vazu. „Jsem stále v nemocnici a rehabilituji 6krát denně. Vůbec se mi odtud nechce, bezvadně se tady o mě starají, je to jako dovolená,“ svěřil zpěvák, který rehabilituje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

„Léčba bude trvat ještě tak půl roku, ale docházet na rehabilitace budu 3krát týdně. Normálně by se mělo rehabilitovat mnohem déle, já naskočím do práce už tuto neděli, připravuji s Aničkou Slováčkovou sérii koncertů Film Music Tour, takže pojedu do Brna,“ prozradil Super.cz Peroutka.

Spolu s cestou ale řeší nemalý problém. „Kvůli nemocné noze nemůžu řídit. Aktuálně sháním auto v automatu, abych nemusel být neustále na někom závislý a mohl se všude dopravit sám. Snad se mi to podaří, protože jinak nevím, jak to budu dělat,“ dodal zpěvák. ■