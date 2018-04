Nepije, nekouří a běhá: Tahle herečka je přesto stále sama

Herečka prozradila, co ji udržuje v kondici. Super.cz

„Když jsem na chalupě, tak ráno obléknu běžecké boty a dám čtrnáct kiláků, jen to hvízdne. Po 7 kilometrech si dám malé pivo a pak běžím zpátky,“ svěřila herečka, která se snaží udržovat ve formě i kvůli své nové roli v divadle Na Jezerce, kde ztvární nejhorší zpěvačku světa Florence Foster Jenkinsovou. „Není to možný, aby to hrála dáma, která sedí u televize a nic nedělá. Nekouřím, nepiju, zima pro ten sport nebyla dobrá, takže na tom fyzicky nejsem tak, jak bych potřebovala, ale dávám se do kondice,“ prozradila Sedláčková.

V minulosti si dokonce troufla na běžecké závody. „Už jsem běžela i půlmaratony, ale jsem solitérka. Medituji v lese a hodně běhám v přírodě a nejradši jsem v těchto okamžicích sama, soustředím se na ten běh a přírodu kolem,“ řekla Jitka s tím, že i proto je stále nezadaná. „To solitérství u mě zvítězilo na všech frontách. I ve vztazích. Jediný vztah, který mi vydržel a vydrží, je vztah se synem, jsem ráda sama,“ dodala Sedláčková. ■