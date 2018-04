Muzikálové kočičky vyrazily na ples sladěné jako prvorepublikové divy: Míše Noskové to konečně slušelo!

Michaela Nosková, Elis Ochmanová a Tereza Martínková jako prvorepublikové krásky Super.cz

Jsou to prostě hérečky. Trojice muzikálových zpěvaček Michaela (35) Nosková (35), Elis Ochmanová a Tereza Martínková vyrazily na poslední ples sezóny vyladěné v outfitech z doby, na kterou Ples Prahy 1 vzpomínal. Tedy v róbách à la první republika.

Jedna sáhla do vlastních zásob, další do divadelního fundusu, jen Míša Nosková si nechala model vytvořit od kamaráda. A musíme říct, že vypadala rozhodně mnohem lépe než v outfitech, které si vytváří ona sama. "Šil mi je Lukáš Bartoň, který nám všem dělal i vlasy, tak jsme se hodily do stylu," řekla Super.cz Míša.

Jak to dámám slušelo, když se na ples připravovaly jen dvě hodiny včetně účesů a líčení, a jak se bavily při našem rozhovoru, můžete vidět v našem videu. ■