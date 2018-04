Hvězda Televizních novin prozradila své plány na léto. Čeká ji davová dovolená s rodinou, ale nestihne odpočívat s partnerem

Kristina s dcerou budou mít velmi pestré léto. Foto: Europark (2x)

„Já budu přes léto v práci, ale plánuji, že pojedu s Jasmínkou k moři. Vloni jsme byli v Turecku. Trochu jsem se bála jet, ale zjistila jsem, že je tam úplně bezpečno a bylo to perfektní. Budeme u moře, protože Jasmínka má alergie a musím zaklepat, že po loňské operaci, kterou měla v létě, nebyla celý rok nemocná,” vysvětluje svoje pohnutky k cestování Kloubková.

V plánu je ale i odpočinek v Česku. „Na jeden týden v srpnu jezdí celá naše rodina s bratrem, jeho ženou a její rodinou na společnou dovolenou. Je to parta asi deseti dětí a deseti dospělých, a na to se moc těším,“ prozradila na výstavě unikátních obrazů Emila Filly a jeho žaček v pražském obchodním centru ve Štěrboholech.

Prozatím to ale vypadá, že dovolenou s partnerem Václavem Kunešem, který si mimo jiné výborně rozumí s dcerou, je asi v létě nečeká. Její přítel prý bude rovněž hodně pracovně vytížený, ale nezoufá, což Kristina potvrzuje slovy: „Partner toho bude mít opravdu hodně, takže to letos asi nevyjde, ale to nevadí, tak pojedeme někdy příště.“ ■