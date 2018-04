Krásná Češka Soukupová prodala dům v Americe za půl miliardy a přestěhovala se do Evropy. Víme proč!

Hana Soukupová je v Evropě spokojená. Super.cz

Do rodného Česka jezdí poměrně často, ale moc se o tom neví, jelikož většina jejích cest je neoficiálních a za rodinou. Poslední návštěva Hany Soukupové ale nebyla inkognito, ale zcela oficiální, neboť přijela podpořit zahájení druhého ročníku charitativního počinu Báry Nesvadbové (43) Pařížská dětem.

„Když jsem v Evropě, jezdím domů častěji. Častěji jezdím do Varů, ale do Prahy taky zavítám,” říká topmodelka, která se proslavila jako ta nahá holka, co kráčí v reklamě na minerálku v šatech z vody.

Přímo na akci měla Hana s sebou svou dceru Ellu. Stejně jako její starší syn Finn nemá s častým cestováním a přelety ze země do země problémy. „Moje děti jsou na to zvyklé. Zvykala jsem je od miminka, není problém s nimi cestovat.”

Před lety se Hana Soukupová a její manžel Drew Aaron rozhodli prodat své venkovské sídlo v Greenwichi přezdívané North Court v přepočtu za astronomických čtyři sta devadesát tři milionů korun a přestěhovali se blíže modelčině rodině na španělský ostrov Mallorca.

„Dřív jsme tam jezdili na dovolenou a hrozně se nám tam líbilo, a když přišel ten čas, tak jsme přemýšleli, kde bychom mohli bydlet. Potřebovali jsme změnu, už jsme nechtěli bydlet v Americe, tak došlo na Mallorku, protože je to krásný ostrov blízko mé rodiny. Je to skvělá destinace na cestování, protože je v Evropě,” vysvětluje Soukupová.

Topmodelka se na baleárském ostrově dala na farmaření. „Vždycky jsem měla ráda přírodu, stále jsem se zajímala o rostlinky. Když jsme tam přijeli, zjistila jsem, že se tam dají pěstovat olivový olej či mandle. Pak jsem si zřídila vlastní zahradu a líbí se mi, že jsem nezávislá. Můžu zajít na zahradu a udělat si něco k večeři,” říká nadšená pěstitelka a dodává: „Své výpěstky neprodávám, ale většinou rozdávám kamarádům a známým. Je to takhle hezký.”

Návrat do Ameriky s manželem nádherná Češka hned tak neplánuje. „Zatím plánujeme zůstat na Mallorce, takhle to u nás funguje a je to super,” říká Hana Soukupová. ■