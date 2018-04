První rozhovor po mateřské: Kočka z kriminálek o své bujné vnady nepřišla. Naopak!

Jana Pidrmanová je po porodu štíhlá, ale vnady jí zůstaly. Super.cz

Půvabnou herečku Janu Pidrmanovou známe mj. z kriminálních seriálů jako byla Mordparta anebo Kriminálka Anděl. Toho, kdo si říkal, kam zmizela, můžeme ujistit, že už je zpátky. Byla na mateřské s dcerou Sárou, které je nyní rok a tři měsíce, a pomalu se vrací do práce. Zatím tedy do divadla.

My si také s Janou povídali na divadelní zkoušce. V představení Trojská válka, které bude mít na konci dubna premiéru ve Stavovském divadle, hraje krásnou Helenu, kvůli níž se jedna z nejslavnějších válek v historii rozpoutala. "Baví mě to, je to hezká role po mateřské. I když si nevzpomínám, že by se kvůli mně někdy muži poprali, natož aby vedli válku," smála se Jana.

Ta je po porodu opět štíhlá, bujné vnady jí ovšem zůstaly. Možná má dekolt dokonce plnější, nejspíš i díky tomu, že dceru stále ještě kojí. "Hubnutí po porodu šlo samo, každý to má jinak, ale měla jsem štěstí. Asi i to kojení pomáhá," míní.

"Chci být s dcerou co nejvíc a tady je pro mne zkoušení ideální, protože je to rychlý americký styl," svěřila Jana, která zkouší v angličtině s divadelní společností Prague Shakespeare Company. Pokud jde o natáčení, na to se ještě necítí. "Něco se rýsuje, ale nic extra velkého si ještě dovolit nechci ani nemůžu. Ještě si to užiju s holčičkou," uzavřela. ■