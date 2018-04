Přítelkyně starosty už si dává pozor na neposedný dekolt: Všichni ale koukali na její popsané šaty

Veronika Blažková si nechala pomalovat šaty. Super.cz

"Byly navržené přímo pro tuto příležitost. Na šerpě jsou data, výročí událostí, které jsou významné pro naši republiku za 100 let od jejího založení, které si na tomto plese připomínáme. Na šerpách jsou jak data, tak i názvy těch akcí, které se děly," objasnila význam čísel Veronika.

"A od té doby, co se mi stala ta malinká nehoda, si dávám velký pozor na to, aby už se to nestalo. Bulvár všechno sleduje a byla bych nerada, kdyby se tato událost opakovala. Takže všechno je zpevněné a nikde nic nevykoukne," ujistila Veronika. Naostro prý ale aspoň s partnerem předvádějí zahajovací tanec. "Už jsme profesionálové, netrénujeme a zahajovací tanec zvládáme bez tréninku," uzavřela. ■