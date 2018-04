Kvůli tomuto muži utekla z Česka: Italského dentistu krásná modelka vzala poprvé na český ples

Lucie Smatanová s přítelem na plese Super.cz

Bylo to teprve potřetí za dobu jejich vztahu, co jsme měli příležitost vidět ho ve společnosti. Předtím spolu byli na vyhlašování České Miss a na charitativní módní přehlídce. "Přítel přiletěl dopoledne před plesem, dost unavený, protože celý týden operoval. V jednu chvíli to vypadalo, že to ani nezvládne, tak jsem ráda, že to nakonec dopadlo," svěřila Lucka, jejíž přítel má plné ruce práce na implantační klinice v italské Bielle. "Má toho opravdu hodně, " dodala.

Sama partnera doprovází častěji. "Snažím se ho doprovázet všude, kam jezdí na zubařské kongresy. Nejen v Itálii, ale třeba také v Monaku nebo v Paříži, a teď jsme byli v Mnichově. Samozřejmě ho jako partnerka reprezentuju. Vůbec mi to nevadí, naopak, když s ním přijdu na akci tady, přijdu si hrozně roztěkaná a mám obavu, aby se necítil jako páté kolo u vozu, když se s každým zdravím. Naštěstí už se s některými lidmi zná a ti vědí, že na něj mají mluvit anglicky," přiznala Smatanová. ■