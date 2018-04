Vybíráte plynový gril? Nechte si poradit od expertů z GrilCentrum.cz

Go Anywhere – na výlety

Pokud rádi jezdíte na výlety a chcete mít svůj gril s sebou, pak přesně pro vás je vhodný plynový gril Weber Go Anywhere. Je to praktický a přenosný gril, prostorově úsporného designu. Váží pouze 5,66 kg a snadno se přenáší díky stabilnímu madlu a sklapovacím nohám, které zároveň slouží jako pojistka uzavření grilu. Poklop a kotel jsou porcelánem smaltované a grilovací rošt je chromovaný – vše v prvotřídní Weber kvalitě.