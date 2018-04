Zmlátili ho jen pro legraci: Sámer Issa skončil s řeznou ránou u oka, zkopaný a s vyvrtnutým kotníkem

Sámer Issa byl napaden. Foto: archiv S. Issy

Ten se v sobotu večer vypravil do fitka na Karlově náměstí, které má otevřeno nonstop. Vracel se kolem deváté přes park, kde byl napaden. "Možná kolem nějací lidé byli, ale rozhodně jsem si nevšiml, že by mě někdo bránil, když jsem ležel na zemi a ti tři šli po mně. Když měli pocit, že mám dost, tak zdrhli," vyprávěl nám.

Na policii nešel, protože mu trojice nic neukradla a viníci by se prý stejně těžko hledali. "Do fitka s sebou nosím jen bágl s věcmi na cvičení, z toho asi nic nepotřebovali. Ale možná se na policajty ještě vypravím. Ale u doktora jsem byl, protože jsem měl strach o oko," svěřil Sámer.

Ten skončil s řeznou ránou u oka, obřím monoklem a navíc vyvrtnutým kotníkem. "Leduju to, ale ve čtvrtek jsem měl letět něco natáčet do Moskvy, tak jsem to musel odložit. Vypadám příšerně a navíc to pekelně bolí," dodal zpěvák, který bude mít štěstí, když neskončí s jizvou na tváři jako jeho bývalý kolega ze SuperStar Tomáš Savka. ■