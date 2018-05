Cop dlouhý jako u indiánské princezny její není: Táňa Makarenko se zatím nemůže pochlubit ani zásnubním prstenem

Taťána Makarenko Super.cz

S modelkou Taťánou Makarenko (28) jsme na plese Prahy 1 probírali nejen její róbu a účes, ale také vztah s hokejistou Zdeňkem Bahenským, jenž ji na slavnostní událost doprovodil. Ovšem netančili, prý ještě nikdy společenský tanec za sedm let, co jsou spolu, nevyzkoušeli, a před kamerou se styděli.

Táně to slušelo v modelu od návrhářského dua Ponerových, všimli jsme si však jedné zajímavosti. Táňa má sice hřívu dost dlouhou, ale takovou, aby se z ní dal vytvořit cop hodný indiánské princezny Pocahontas, nikoli. "Trošku jsem si pomohla zahuštěním, aby byl účes dokonalý. Ale to zná mnohá žena," krčila rameny.

Nicméně jsme sledovali i její šperky, a opět mezi nimi neobjevili žádný nový, konkrétně zásnubní, prsten. "Ještě jsme se k zásnubám nerozhoupali. A pomalu to začínám přehodnocovat. Dříve jsem si říkala, že bych měla raději dřív svatbu než děti, ale možná to bude jinak. Uvidíme, co život přinese," míní šéfka soutěže Miss Czech Republic.

"Jsme spolu sedm let a myslím, že si mě Zdeněk ještě nechá, stejně jako já jeho. I když to bude asi zase brzy vztah na dálku. Zdeněk už se cítí po zranění dobře a probíhají jednání s kluby. Vypadá to, že by se měl zase vrátit do Itálie. Ale ještě není nic rozhodnuté," uzavřela. ■