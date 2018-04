Předstírala, že je opilá, aby si zachránila krk. Míša Nosková nestihla svůj výstup v muzikálu!

Michaela Nosková málem nestihla nástup na scénu muzikálu. Michaela Feuereislová

Ve chvíli, kdy se s Hankou smály v zákulisí veselé historce, měla už Míša stát na jevišti a vést dialog. Přiběhla až o chvíli později a začala předstírat, že je opilá Tanya, aby děj zachránila. Žádný divák nic nepoznal, naopak rozesmála celý sál.

Mamma Mia! se po více jak roce vrátila do Kongresového centra. Míša Nosková alias milionářka a kamarádka hlavní hrdinky Donny Tanya se z obnovené premiéry příliš nestresovala. "Mám to štěstí, že můj mozek zatím docela funguje. Takže na zkoušce jsem měla pocit jako by to bylo nedávno. Nicméně texty jsem si samozřejmě zopakovala,“ dodala Nosková. ■