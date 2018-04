Mel B ze Spice Girls odhodila stud: Sundala horní díl plavek a ukázala ňadra i jizvy

Mel B se opalovala nahoře bez... Profimedia.cz

Mel B si totiž sundala horní díl plavek a nechala se od svého kamaráda, jenž je známým kadeřníkem, namazat opalovacím krémem. Přítomní fotografové nezaháleli a ihned zvěčnili zpěvaččina ňadra.

Vidět byly i jizvy, které vznikly po zvětšení prsou a odstranění tetování. Mel B si totiž po rozvodu nechala smazat vytetované jméno exmanžela Stephena Belafonteho (42), s nímž se nerozešla vůbec v dobrém.

Zpěvačka je momentálně nezadaná a většinu času tráví s přáteli. Pilně se také připravuje na comeback Spice Girls. Holky to opět daly dohromady a údajně mají v květnu zazpívat na svatbě prince Harryho a Meghan Markle. Pro návrat Spice Girls by to byla skvělá příležitost. ■